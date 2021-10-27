В Югре из-за небрежности и несоблюдения техники безопасности на стройке погибли 4 рабочих

В Когалыме завершилось расследования дела о гибели на стройке четырех рабочих. ЧП произошло год назад – на площадке Когалымского политехнического колледжа. По версии следователей, ответственные лица из руководства компании не приняли должных мер к организации труда, что в результате привело к трагическому итогу.

Напомним, ЧП произошло в начале октября прошлого года, вечером. Рабочие осуществляли заливку бетоном перекрытия лестничного пролета. Опалубка не выдержала веса смеси и сломалась. Из-за разрушения строительной конструкции и прорыва жидкого бетона, четверо рабочих упали с высоты 6 этажа, а это более 23 метров. Сверху на них упали остатки конструкции и бетон.

Двое рабочих скончались от полученных травм на месте, еще двое – умерли на следующий день в больнице.

«Следствием установлено, что заместитель генерального директора по строительству компании, осуществляющей строительство общежития, заместитель начальника участка подрядной организации и представитель субподрядчика, назначенный ответственным за производство работ, небрежно исполняли свои профессиональные обязанности. В нарушение требований законодательства … этапы подготовки к строительно-монтажным работам, а также сами работы не контролировались, инструктаж рабочих по технике безопасности не проводился, рабочие не были обеспечены системами безопасности и защиты от падения с высоты», – говорится в сообщении Следственного комитета.

Все отвественным ха трагический инцидент лицам предъявлено обвинение по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ».

Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.

Когалым, Александр Непомнящий

Когалым. Другие новости 26.10.21

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