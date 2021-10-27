В Югре за сутки зафиксировали 259 новых случаев Covid-19

81 111 случаев коронавирусной инфекции было лабораторно подтверждено на территории Югры за время пандемии, по данным на утро 27 октября. За минувшие сутки выявлено 259 новых случаев Covid-19 в 17 муниципалитетах. Лидирует по заболеваемости Сургут – 70 случаев. В Ханты-Мансийске – 40. В Нижневартовске – 33 заболевших. В Урае – 17. В Сургутском районе и Радужном – 15 и 10 случаев соответственно. В остальных муниципалитетах менее 10 случаев в каждом.

На момент выявления у 226 человек зафиксированы симптомы ОРВИ, у 32 диагностирована пневмония.

За весь период пандемии от Covid-19 умерло 1 300 человек – за минувшие сутки медики зафиксировали 9 летальных случаев от коронавируса.

Ханты-Мансийск, Александр Непомнящий

Ханты-Мансийск. Другие новости 27.10.21

В Югре из-за небрежности и несоблюдения техники безопасности на стройке погибли 4 рабочих. / Расследование длиной в 21 год: В Югре задержали заказчика целого ряда убийств. / Комарова ввела новые ковидные ограничения в Югре: фуд-корты закрываются, в рестораны – до 11 вечера, QR-коды обязательны. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»