253 новых случая коронавируса выявили за сутки в Югре

В Югре за последние сутки выявили еще 253 случая Covid-19. Болезнь зафиксирована у жителей 20 муниципалитетов региона. Всего с начала пандемии ковид был лабораторно подтвержден у 84 456 жителей Югры.

По информации регионального оперативного штаба, больше всего положительных тестов было получено в Сургуте – 58. В Нижневартовске – 34 заболевших. В Кондинском районе – 26. В Ханты-Мансийске – 22. В Нефтеюганске – 16. В Советском районе – 17. В Нягани и Урае по 11 заболевших. В остальных муниципальных образованиях зарегистрировано менее 10 случаев в каждом.

На момент выявления у 238 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 13 зафиксирована пневмония. За сутки от Covid-19 умерли 12 югорчан. За весь период пандемии от коронавируса умер 1461 человек.

Ханты-Мансийск, Александр Непомнящий

Ханты-Мансийск. Другие новости 09.11.21

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