В Сургуте QR-коды введут на неделю раньше, чем планировали

Систему QR-кодов для посещения общественных мест введут в Сургуте на неделю раньше, чем планировалось.Об этом заявил заместитель губернатора Югры Роман Генкель в ходе прямого эфира на тему «Бизнес в период ограничений». Новая система начнет действовать на неделю раньше – с 30 октября, а не с 8 ноября, как это планировалось ранее.

«С учетом введения нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября вне зависимости от муниципалитета применяются требования по проверке QR-кодов» – рассказал Генкель.

Начиная с субботы, попасть в ресторан, кино или например фитнес-зал жители Сургута смогут только те, кто предоставит QR-код, справку о перенесенной болезни в течение последних шести месяцев, либо отрицательный результат ПЦР-теста, сделанный не раньше, чем за 3 суток.

Сургут, Александр Непомнящий

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