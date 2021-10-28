В Югре за сутки зафиксировали 250 новых случаев COVID-19, умерло еще 14 человек

250 новых случаев коронавирусной инфекции нового типа выявлено за сутки в Югре. Всего с начала пандемии ковид был лабораторно подтвержден у 81 361 человека.

Как сообщает региональный оперативный штаб, инфекция накануне была выявлена в 18 муниципалитетах. Лидирует по заболеваемости Сургут – 82 случая. В Нижневартовске – 31 заболевший, в Ханты-Мансийске – 29 заболевших, в Урае – 19, в Нягани и Сургутском районе – 15 и 10 случаев соответственно. В остальных муниципалитетах менее 10 случаев в каждом.

На момент выявления у 224 человек зафиксированы симптомы ОРВИ, у 26 – диагностирована пневмония.

За весь период пандемии от COVID-19 умерло 1 314 человек, в том числе за минувшие сутки – 14 летальных случаев от коронавируса.

Ханты-Мансийск, Александр Непомнящий

Ханты-Мансийск. Другие новости 27.10.21

В Сургуте QR-коды введут на неделю раньше, чем планировали. / Турция – от 160 тысяч рублей, ОАЭ – от 400: цены на отдых в нерабочие дни продолжают расти. / В Югре за сутки зафиксировали 259 новых случаев Covid-19. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»