Недостаточно чисто, повторы в меню, вопросы к хранению продуктов – результаты проверки детсадов Югры

Итоги очередной проверки детских садов ХМАО-Югры озвучили в региональном Роспотребнадзоре. На сегодняшний день под контролем ведомства работают более 450 детских садов, которые посещает 112 316 детей.

За 9 месяцев 2021 года специалистами Управления были проведены проверки в 80 детских садах. В ходе проверок детских садов широко используются лабораторные и инструментальные методы контроля готовых блюд и продовольственного сырья. Доля таких проверок составляет более 72%. При проверках воды в садиках лабораторно исследовано – 614 проб, 41 (6,6%) проб признаны не соответствующими гигиеническим нормативам.

На пищеблоках исследовано 807 проб готовых блюд, 17 (2,0%) проб проверку не прошли.

В ходе проведения контрольно-надзорных мероприятий было выявлено 273 нарушения санитарно-эпидемиологических требований. По результатам проверок выдано 21 представление об устранении нарушений, составлено 309 протоколов об административном правонарушении.

Наиболее распространёнными являются нарушения в части санитарного содержания помещений детских садов, нарушение правил организации питания детей, несоблюдение условий хранения пищевых продуктов, отступление от утверждённого примерного меню, повторяемость блюд в течение двух последующих дней, нарушения при отборе и хранении суточных проб.

По вопросам нарушений действующего санитарного законодательства в ДОО родители могут обращаться на сайт Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре www.86.rospotrebnadzor.ru. Проверки проводятся только по фактам, изложенным в обращениях.

Ханты-Мансийск, Елена Васильева

Ханты-Мансийск. Другие новости 28.10.21

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