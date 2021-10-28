Школьницам Сургута предложено сократить зимние каникулы за внеплановый отдых в октябре

школьникам Сургута могут сократить зимние каникулы. Предложение об этом направил в местные школы департамент образования, сообщает «СургутИнформТВ». Руководителям образовательных учреждений рекомендовано отправить учеников отдыхать не с 26 декабря, как планировалось ранее, а с 30 декабря 2021 года. Связано это с увеличением осенних каникул на неделю – они начались 25 октября, а не 1 ноября – в связи с осложнением эподемиологической ситуации и ростом заболеваемости ковидом и сезонными ОРВИ. Таким, образом, за счет прибавления дней учебы в декабре планируется наверстать отставание в образовательной программе. Директорам школ предлагается обсудить изменения в учебном процессе с управляющими советами, куда входят родители учеников. Конечное решение о переносе срока начала зимних каникул должно принять именно образовательное учреждение.

«Образовательные организации – это самостоятельные юридические лица. И все, что касается формирования образовательной программы, утверждения образовательной программы – вот как раз календарный учебный график, это составная часть образовательной программы, которая принимается на уровне каждой образовательной организации, но по согласованию с управляющими советами. Поэтому я и делаю на этом акцент, что родители должны быть активными участниками, то есть, принять это предложение или с ним не согласиться» – рассказала директор департамента образования администрации Сургута Ирина Замятина, которую цитирует sitv.ru.

Сургут, Елена Васильева

Сургут. Другие новости 28.10.21

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