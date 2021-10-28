Прокуратура начала проверку факта загрязнения «дочкой» Роснефти участка леса и ручья в Нефтеюганском районе

В ХМАО-Югре прокуратура расследует случай очередного розлива нефтесодержащих продуктов.

Инцидент с предполагаемым участием «дочки» Роснефти – «РН-Юганскнефтегаз» – произошел в лесном массиве в Нефтеюганском районе. О нем стало известно из социальных сетей. Неравнодушный гражданин заснял участок, по которому нефтесодержащая жидкость залила ручей и почву в лесу.

Природоохранная прокуратура по публикации в средствах массовой информации организовала проверку по факту загрязнения лесного участка и водного объекта нефтесодержащей жидкостью, в связи с порывом 15 октября 2021 года трубопровода ООО «РН-Юганскнефтегаз» на территории Нефтеюганского района.

«В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению законодательства об охране окружающей среды, земельного и водного законодательства, правил промышленной безопасности, а также своевременности ликвидации загрязнения со стороны недропользователя. При выявлении нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования», – говорится в сообщении надзорного органа.

В компании «РН-Юнанскнефтегаз» дали свой комментарий по поводу ситуации – разлив нефтесодержащей жидкости произошел в результате отказа трубопровода. Ремонтные службы предприятия оперативно ликвидировали его 14 октября. «Вышедшая нефтесодержащая жидкость локализована, проводится ее вывоз в специализированные места сбора. Представители надзорных органов, обследовавшие участок 18-19 октября, зафиксировали отсутствие НСЖ в близлежащих водных объектах», – говорится в релизе «дочки» Роснефти. В нем же содержится обещание в ближайшее время завершить расчистку участка от последствий розлива нефтепродуктов.

Нефтеюганский район, Елена Васильева

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