За взятку в виде ювелирных украшений задержана замглавы Нефтеюганска

В Нефтеюганске задержали заместителя главы города Елену Абрамову. В администрации она координирует и контролирует деятельность департамента градостроительства и земельных отношений, департамента муниципального имущества.

По версии следствия, в декабре 2020 она получила взятку ювелирными изделиями. Общая стоимость составила 230 тысяч рублей. Взятка была дана от городского предприятия в обмен на покровительство и действия в интересах компании. В обмен Абрамова обеспечила подготовку и подписание договора о передачи территории в 4 микрорайоне города в долгосрочную аренду предприятию.

Задержание произошло при передаче очередной взятки в 1 млн рублей. Возбуждено уголовное дело, фигурантом которого является и взяткодатель.

По уголовному делу устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в служебных помещениях, а также по месту жительства подозреваемых проводятся обыски. Расследование продолжается.

Нефтеюганск, Александр Непомнящий

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