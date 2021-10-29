В Югре за сутки зафиксировали 258 новых случаев COVID-19

81 619 случаев коронавирусной инфекции был лабораторно подтверждено на территории Югры за время пандемии – таковы данные на утро 29 октября. За минувшие сутки выявлено 258 новых случаев COVID-19 в 22 муниципалитетах. Лидирует по заболеваемости Сургут – 58 случаев. В Ханты-Мансийске – 31 заболевший. В Нижневартовске – 24, в Урае – 19, в Нефтеюганске – 20. В Сургутском и Советском районе районе – 14 и 10 случаев соответственно. В остальных муниципалитетах менее 10 случаев в каждом.

На момент выявления у 223 человек зафиксированы симптомы ОРВИ, у 34 – и диагностирована пневмония.

За весь период пандемии от COVID-19 в Югре умерло 1 325 человек – за минувшие сутки медики зафиксировали 11 летальных случаев.

Ханты-Мансийск, Александр Непомнящий

Ханты-Мансийск. Другие новости 28.10.21

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