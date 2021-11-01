256 новых случаев коронавируса выявили за сутки в Югре

В Югре за последние сутки выявили еще 256 случаев COVID-19. Болезнь зафиксирована у жителей 22 муниципалитетов региона. Всего с начала пандемии ковид был лабораторно подтвержден в регионе у 82 400 человек.

По информации регионального оперативного штаба, больше всего положительных тестов было получено в Сургуте – 55. В Ханты-Манскийске заболело 40 человек, в Нижневартовске – 37. В Нягани выявлено 15 новых случаев, в Урае -12. В Нефтеюганске, Радужном и Березовском районе – по 11 случаев в каждом. В остальных муниципальных образованиях зарегистрировано менее 10 случаев в каждом. На момент выявления у 223 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 31 человека была зафиксирована пневмония.

За сутки от COVID-19 умерли 8 югорчан. За весь период пандемии от COVID-19 в регионе умерло 1 355 человек.

Ханты-Мансийск, Александр Непомнящий

Ханты-Мансийск. Другие новости 29.10.21

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