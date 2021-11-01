В Югре опрокинулся автобус с тремя десятками пассажиров

Вечером субботы в районе поселка Талинка в Ханты-Мансийском АО опрокинулся пассажирский автобус. ЧП произошло на 3 километре автодороги «Подъезд к поселку Талинка » Октябрьского района в 8 часов вечера. Автобус ехал по маршруту Ханты-Мансийск – Талинка – Нягань.

По данным Госавтоинспекции, водитель не справился с управлением, выезжая со второстепенной дороги на главную. В итоге автобус завалился на бок. В момент происшествия в нем находилось 32 человека. В результате ДТП четверо взрослых и двое несовершеннолетних 13 и 15 лет получили травмы. Однако их жизни ничего не угрожает.

Талинка, Александр Непомнящий

Талинка. Другие новости 01.11.21

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