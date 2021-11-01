Югорчан призвали не выходить на тонкий лед

Государственная инспекция по маломерным судам Югры призвала жителей округа не выходить на новообразующийся на водоемах и реках лед. Несмотря на то, что он выглядит крепким – это ложное ощущение и веса человека он не выдержит.

Молодой лед отличается более темным цветом и тонким ровным снежным покровом, без застругов и надувов. Помните, что человек может погибнуть в результате переохлаждения через 15-20 минут после попадания в воду, напомнили в ГИМС Югры.

До следующего навигационного периода уже запрещено и использование маломерных судов – дабы предупредить повреждение корпусов льдом.

Владельцам маломерных судов необходимо заблаговременно позаботиться о своих плавсредствах и убрать их в безопасное место для зимнего отстоя, так как во время ледостава на реках округа осуществляется подъем уровня воды, что может привести к затоплению или же повреждению маломерных судов движущимся льдом, оставленных вблизи уреза, отметили в ГИМС Югры.

Ханты-Мансийск, Елена Васильева

Ханты-Мансийск. Другие новости 01.11.21

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