Югорчанку ждет суд за то, что она нашла банковскую карту и совершила с нее 27 покупок

Жительница Нижневартовская пойдет под суд за кражу денег с банковской карты.

Следствием установлено, что обвиняемая в июле этого года нашла банковскую карту и за пять дней совершила с ее помощью 27 покупок товаров и услуг. В результате потерпевшему хозяину карты был нанесен значительный материальный ущерб в общей сумме свыше 11 тысяч рублей.

Уголовное дело по статье «кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину, с банковского счета» было направлено в суд для рассмотрения по существу.

В прокуратуре также пояснили, что кража с использованием информационно-телекоммуникационных технологий относится к категории тяжких преступлений, за совершение такого деяния уголовным законом предусмотрено максимальное наказание до 6 лет лишения свободы со штрафом в размере до 80 тысяч рублей.

Нижневартовск, Елена Васильева

Нижневартовск. Другие новости 01.11.21

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