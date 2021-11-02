В Югре за сутки ковид выявлен еще у 261 человека

Еще 261 человек с коронавирусной инфекцией нового типа был выявлен за минувшие сутки в Югре. Как сообщает региональный оперативный штаб, всего с начала пандемии в округе было выявлено 82 661 случай ковида.

В прошлый сутки ковид был подтвержден в 21 муниципалитете. Лидером по заражаемости оказался Сургут – сразу 106 лабораторно подтвержденных случаев. В остальных муниципалитетах ситуация обстоит гораздо более спокойно. Так, в Нижневартовске выявлено 29 новых заболевших, в Ханты-Манскийске подтверждено 20 новых случаев, в Нефтеюганске – 14, в Нягани – 12, в Кондинском районе – 11, в остальных МО – 10 и менее случаев.

На момент выявления у 223 человек врачи выявили симптомы ОРВИ, у 36 – внебольничная пневмония, 2 человека болеют без проявления симптомов.

Пополнилась за сутки и статистика летальности – на 13 новых случаев. Всего с нала пандемии в Югре скончалось 1 368 человек, выздоровело – 76 821 человек.

Ханты-Мансийск, Елена Васильева

Ханты-Мансийск. Другие новости 01.11.21

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