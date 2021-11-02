В Югре действующую главу городского поселения Белый Яр отдают под суд за халатность и превышение полномочий

Глава городского поселения Белый Яр Елена Никифорова пойдет под суд ха халатность и превышение должностных полномочий.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе СУ СКР по ХМАО-Югре, против чиновницы выдвинуты обвинения в преступлениях предусмотренных ч.1 ст. 293, ч.2 ст. 169 УК РФ, а также двух преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 286 УК РФ (халатность, воспрепятствование законной предпринимательской деятельности, превышение должностных полномочий).

По версии следствия Никифорова, в период с октября 2019 года по июнь 2020 года, превышая свои должностные полномочия, незаконно распределила 22 квартиры специализированного жилого фонда муниципальным служащим. Таким образом, она нарушила права очередников, которые ожидали улучшения своих жилищных условиях.

Никифорова же в период с февраля 2016 по декабрь 2020 года, нарушая права жильцов, не принимала меры к признанию одного из домов по улице Фадеева городского поселения Белый Яр аварийным, несмотря на то, что изношенность основных конструкций дома составила более 70% и проживание в нем представляет угрозу для жизни и здоровья граждан.

Кроме того, по версии СКР, Елена Никифорова в январе 2019 года с целью создать препятствия деятельности коммерческой организации, с которой администрацией городского поселения по результатам аукциона заключен муниципальный контракт на содержание объектов дорожного хозяйства, в том числе уборку от снега, неоднократно требовала выполнить очистку автодорог в заведомо не исполнимые сроки. «В связи с тем, что самовольно определенные администрацией сроки очистки автодорог предпринимателем не исполнены, в феврале 2019 года обвиняемая незаконно и без законных оснований ввела в городе чрезвычайное положение, вызванное ненадлежащей уборкой снега, что дало возможность без законных процедур отстранить от исполнения контракта на уборку снега юридическое лицо, с которым заключен муниципальный контракт, и заключить контракт с другим предпринимателем. Указанные действия повлекли ущерб коммерческой организации на сумму свыше 19 миллионов рублей в виде упущенной выгоды», – говорится в пресс-релизе СУ СКР по ХМАО-Югре.

Обвиняемая вину не признала, отмечают в следственном комитете. Но в ведомстве считают, что собранная в ходе расследования доказательная база достаточна и уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Белый Яр, Елена Васильева

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