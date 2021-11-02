Югра еще год будет выплачивать по 35 тысяч всем, кто имеет право на региональный маткапитал

В Югре еще год можно будет получать единовременную выплату в 35 тысяч – ее выдают тем, кто имеет право на получение регионального материнского капитала. Об этом сообщила на заседании регионального оперативного штаба главы Югры Наталья Комарова.

Данная мера поддержки была введена во время первой волны пандемии, чтобы поддержать многодетные семьи в сложный период. Единовременную выплату можно потратить на любые нужды семьи.

«Эпидобстановка в регионе остается неблагоприятной, поэтому, чтобы поддержать семьи с детьми, срок предоставления единовременной выплаты за счет средств югорского семейного капитала поручаю продлить до 31 декабря 2022 года. То есть еще на год, по сравнению со сроком, на который была введена эта мера поддержки», – отметила Комарова.

Как напоминает «Российская газета», что право на югорский маткапитал имеют семьи региона, родившие или усыновившие третьего ребенка или последующих детей. Его размер – 150 000 рублей.

Ханты-Мансийск, Елена Васильева

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