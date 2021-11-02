В Ханты-Мансийском районе Югры выбрали главу

В Ханты-Мансийском районе выбрали главу. Накануне прошло заседание местной Думы, депутаты которой приняли решение назначить на должность Кирилла Минулина.

Всего, на пост главы муниципалитета претендовало три кандидата. Все они, согласно утверждённой процедуре, представили своё видение развития района, а также ответили на вопросы членов комиссии о планах по организации работы исполнительных органов местного самоуправления.

Конкурсный отбор прошли два кандидата – Александр Витвицкий и Кирилл Минулин, конкурсная комиссия в итоге сделала выбор в пользу последнего.

Добавим, главой Ханты-Мансийского района Кирилл Минулин стал во второй раз.

Ханты-Мансийск, Александр Непомнящий

Ханты-Мансийск. Другие новости 02.11.21

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