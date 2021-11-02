Крупнейший добывающий актив Роснефти оштрафовали на четверть миллиарда за постоянно выливавшуюся нефть

Природоохранная прокуратура взыскала с предприятия «РН-Юганскнефтегаз» (крупнейшего добывающего актива Роснефти) свыше 265 миллионов рублей из-за экологических нарушений. Загрязнение окружающей среды выявили на одном из месторождений.

«На территории Петелинского месторождения выявлено загрязнение земель лесного фонда, которое образовано в результате неоднократных порывов трубопровода», – говорится в сообщении прокуратуры.

Ответственным за содержание земель в надлежащем состоянии оказалось ООО «РН-Юганскнефтегаз», на долю которого приходится до 30 процентов нефти, добытой для Роснефти. В итоге прокуроры оценили причиненный природе ущерб в 265 миллионов рублей. В настоящее время предприятие возместило его в полном объеме.

Ханты-Мансийск, Александр Непомнящий

Ханты-Мансийск. Другие новости 02.11.21

В Ханты-Мансийском районе Югры выбрали главу. / Югра еще год будет выплачивать по 35 тысяч всем, кто имеет право на региональный маткапитал. / В Югре действующую главу городского поселения Белый Яр отдают под суд за халатность и превышение полномочий. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»