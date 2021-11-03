Югра: за сутки выявили 260 новых случаев коронавируса

В Югре за последние сутки выявили еще 260 случаев COVID-19. Болезнь зафиксирована у жителей 19 муниципалитетов региона. Всего с начала пандемии ковид был лабораторно подтвержден у 82 921 жителя Югры.

По информации регионального оперативного штаба больше всего положительных тестов было получено в Сургуте – 92. В Нижневартовске – 39 заболевших. В Нефтеюганске -16. Ханты-Манскийске – 13 заболевших, в Нягани – 12, в Урае -12. В Сургутском и Советском районах – по 11 заболевших в каждом. В остальных муниципальных образованиях зарегистрировано менее 10 случаев в каждом.

На момент выявления у 227 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 32 зафиксирована пневмония.

За сутки от COVID-19 умерли 12 югорчан. За весь период пандемии от COVID-19 в округе умерло 1 380 человек.

Ханты-Мансийск, Александр Непомнящий

Ханты-Мансийск. Другие новости 03.11.21

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