256 новых случаев коронавируса выявили за сутки в Югре

В Югре за последние сутки выявили еще 256 случаев COVID-19. Болезнь зафиксирована у жителей 20 муниципалитетов региона. Всего с начала пандемии ковид был лабораторно подтвержден у 84 212 жителей Югры.

По информации регионального оперативного штаба, больше всего положительных тестов было получено в Сургуте – 59. В Нижневартовске – 44 заболевших. Ханты-Манскийске – 33. В Нягани – 18. В Урае -16. В Советском и Кандинским районах по 11 и 10 случаев соответственно. В остальных муниципальных образованиях зарегистрировано менее 10 случаев в каждом.

На момент выявления у 207 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 47 зафиксирована пневмония.

За сутки от COVID-19 умерли 13 югорчан. За весь период пандемии от COVID-19 умерло 1 449 человек.

Ханты-Мансийск, Александр Непомнящий

Ханты-Мансийск. Другие новости 08.11.21

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