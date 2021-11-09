«Дочка» Роснефти заплатит за более чем 2000 кв м леса, пострадавшего от розлива нефти

«Дочка» роснефти заплатит за очередной ущерб, нанесенный ее деятельностью природе. Прокуратура ХМАО в ходе проверки выявила нарушения в деятельности предприятия нефтедобывающего комплекса.

Установлено, что в мае 2020 года в результате порыва трубопровода на Талинском лицензионном участке АО «РН-Няганьнефтегаз» (предприятие Роснефти) произошел разлив нефтесодержащей жидкости на территории земель лесного фонда.

Общая площадь загрязнений составила 2351 м². Сумма ущерба, причиненного окружающей среде, превысила 870 тысяч рублей.

В связи с этим прокурор района обратился в суд с исковым заявлением, о возложении обязанности на предприятие возместить причиненный ущерб.

Иск судом рассмотрен и удовлетворен.

В настоящее время решение суда исполнено, в доход государства в счет возмещения экологического ущерба взысканы денежные средства на указанную сумму, сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры РФ по ХМАО.

Нягань, Елена Васильева

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