В Югорском Зеленоборске решили провести отстрел волков, которые угрожают людям

В Департаменте недропользования Югры приняли решение провести отстрел волков в районе поселка Зеленоборск, Советского района Югры. Напомним, местные жители обратились к директору местной школы с просьбой перевести детей на дистант. Родители опасаются встречи детей с серыми хищниками. Они терроризируют поселок уже месяц. Как рассказала местная жительница, только за октябрь, волки загрызли и утащили в лес 6 собак. Большинство из них – домашние и были во дворах домов на цепи.

В региональном департаменте недропользования сегодня, 9 ноября, заявили, что ситуация с хищниками в поселке находится на особом контроле.

«Наши сотрудники изучили ситуацию с выходом диких животных в поселок, и приняли решение об изъятии волков из среды обитания. Сейчас среди охотников распределяют разрешения на добычу животных, проводят мероприятия по устранению угрозы жизни, здоровья людей и нанесения ущерба народному хозяйству» – говорится в сообщении ведомства, на странице в социальной сети «ВКонтакте»

Жителей Зеленоборска призывали сохранять спокойствие, но при этом рекомендовали стараться избегать одиночных пеших прогулок, а домашних животных перевести на вольерное или домашнее содержание.

При этом озвучили и сроки по ликвидации угрозы от волков. Все мероприятия планиурется завершить до 28 ноября.

Советский район, Александр Непомнящий

Советский район. Другие новости 09.11.21

253 новых случая коронавируса выявили за сутки в Югре. / В Югре бездомная собака укусила ребенка за губу. СКР ищет виноватых. / «Дочка» Роснефти заплатит за более чем 2000 кв м леса, пострадавшего от розлива нефти. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»