Югра: за сутки выявлено еще 250 новых случаев коронавируса

В Югре за последние сутки выявили еще 250 случаев COVID-19. Болезнь зафиксирована у жителей 17 муниципалитетов региона. Всего с начала пандемии ковид был лабораторно подтвержден у 84 715 жителей Югры, сообщает региональный оперштаб.

Больше всего положительных тестов было получено накануне в Сургуте – 68. В Нижневартовске выявили 42 заболевших, в Ханты-Мансийске – 26, в Кондинском районе – 16 человек заболели коронавирусом, в Нягани – 13 заболевших, в Сургутском районе – 12, в Урае – 11. В остальных муниципальных образованиях зарегистрировано менее 10 случаев в каждом.

На момент выявления у 217 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 32 – зафиксирована пневмония.

За сутки от COVID-19 умерли 14 югорчан. За весь период пандемии от COVID-19 в округе умерли 1 475 человек.

Ханты-Мансийск, Александр Непомнящий

Ханты-Мансийск. Другие новости 09.11.21

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