В Югре водитель выехал на тонкий лед реки и провалился

В Югре автомобиль провалился под лед. Инцидент, как сообщает сообщает ГУ МЧС по ХМАО, случился в деревне Ямки на реке Конда. Водитель надеялся переехать через реку и провалился в 40 метрах от берега. Его не смутило, что лед еще совсем непрочный, а ездить можно только по ледовым переправам. Этот случай иначе как безрассудством не называть – говорят спасатели.

Специалисты предупреждают, что в период ледостава, когда водоемы округа начинают замерзать, инспекторы ГИМС проводят профилактические рейды. Во время последнего рейда на льду находилось около 60 человек. По словам спасателей, выход и выезд на лед опасен и несет в себе прямую угрозу жизни, сообщает «КП-Югра».

Ханты-Мансийск, Елена Васильева

Ханты-Мансийск. Другие новости 10.11.21

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