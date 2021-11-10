В Югре сгорел ангар со спецтехникой

В поселке Перегребное, который находится в Октябрьском районе ХМАО, произошел крупный пожар – там вспыхнул ангар. В нем находились спецтехника и транспорт. Почти три часа понадобилось пожарным, чтобы локализовать возгорание и ликвидировать огонь.

Пострадавших в результате пожара нет.

По данным Центроспас-Югории, огнем в результате пожара было повреждено 1 560 квадратных метров площади. Уничтожена техника: автобус, два грузовика и пять единиц спецтехники. Пожарным удалось спасти часть материальных ценностей на сумму семь миллионов рублей.

Причину пожара предстоит установить дознавателям. Кроме того, пока неизвестно и то, на какую сумму был причинен ущерб.

Октябрьский район, Александр Непомнящий

Октябрьский район. Другие новости 10.11.21

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