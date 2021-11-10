Мошенники с помощью подменной почты гендиректора выманили у бухгалтера 9 миллионов рублей

В Югре одна из фирм лишилась крупной суммы денег со счета – мошенникам удалось обмануть бухгалтера с помощью подменной электронной почты.

Накануне в местную полицию обратилась жительница города и сообщила, что мошенники похитили у фирмы, в которой она работает, почти 9 миллионов рублей.

Заявительница рассказала полицейским, что является главным бухгалтером компании, которая занимается услугами в области добычи нефти и газа, а также ремонтом нефтяных скважин. Сургутянка сообщила, что на ее рабочую почту пришло сообщение – якобы, от руководителя фирмы. В содержании электронного письма был указан счет общей суммой около 3 миллионов рублей на оплату заказанного оборудования. Данный счет не вызвал у девушки подозрений, и она оплатила его.

На следующий день на электронную почту организации вновь пришло аналогичное письмо. На этот раз сумма, указанная в счете, составляла около 6 миллионов рублей, сообщает пресс-служба УМВД По ХМАО-Югре. Потерпевшая снова сформировала платежное поручение и оплатила заказ в полном размере.

Спустя несколько часов на почту снова пришел новый счет – на сумму более 4 миллионов рублей и новое распоряжение от, якобы, директора фирмы его оплатить. Заявительница попыталась отправить заявленную сумму на оплату. В это время ей поступил телефонный звонок от директора организации. В разговоре руководитель сообщил, что ему позвонили из банка и попросили подтвердить платеж. Девушка пояснила директору всю ситуацию. Как выяснилось, никаких электронных писем учредитель не отправлял, все счета оказались поддельными. Руководитель фирмы позвонил в банк, через который осуществлялся платеж, и попросил приостановить движения по денежным средствам, которые были направлены, однако сделать этого уже не удалось.

Таким образом, заявительница успела осуществить 2 транзакции по переводу денежных средств общей суммой около 9 миллионов рублей на счета мошенников.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Санкция указанной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

Сургут, Елена Васильева

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