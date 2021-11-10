Рано расслабляться: на заседании оперштаба Югры рассказали все подробности о ситуации с заболеваемостью COVID-19

В Югре прошло очередное заседание оперштаба по борьбе с COVID-19. Тенденция последних дней по заболеваемости в целом по округу позитивная – показатели снижаются, сейчас коэффициент распространения болезни стал меньше единицы. Тем не менее, по словам руководства Роспотребнадзора ХМАО, в некоторых муниципалитетах ситуация остается тяжелой. Большие опасения вызывает совместная циркуляция коронавируса и гриппа, что может привести к более тяжелым последствиям. Глава регионального РПН рекомендовала главам муниципалитетам продлевать режим нерабочих дней и вводить дополнительные ограничения, если ситуация не будет улучшаться.

Вместе с тем, в округе продолжается вакцинация – за последние сутки в регионе привилось более 5 тысяч человек, об этом рассказал глава депздрава Алексей Добровольский. Так же он сообщил, что из общего числа заболевших, которым потребовалась госпитализация, 80 процентов не были привиты.

Также на заседании рассказали, что в Югре заведено 29 уголовных дел за подделку документов о вакцинации. В Югре уже готова цифровая система, которая позволит проверять подлинность QR-кода в любой точке региона. Вдобавок к этому, Наталья Комарова дала поручение «кибердружинам» выявлять в соцсетях агитаторов против вакцинации. О таких случаях будут сообщать в правоохранительные органы, для дальнейшего разбирательства.

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