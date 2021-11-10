100 миллионов ущерба и 9 пострадавших – в Югре мужчина не хотел платить за общежитие и поджег его

В Сургуте следователи СК завершили расследование о поджоге общежития компании «Главснаб Сервис». Оно передано в суд. Обвиняемому, которым является 43-летний уроженец Оренбургской области, инкриминируют сразу несколько статей, самая тяжелая из которых – «покушение на убийство двух лиц, совершенное общеопасным способом».

По данным следствия, в мартовскую ночь, между жильцом общежития и охраной разгорелся конфликт. Причиной стала несвоевременная оплата проживания и нарушения правил общежития. Недобросовестный арендатор решил отомстить. Для этого он в коридоре общежития поджег матрац. По версии следствия, в разгоревшемся пожаре коменданты должны были погибнуть. К счастью, другие постояльцы вовремя заметили возгорание и предупредили о нем остальных жильцов. Поджигатель, воспользовавшись паникой, скрылся.

«В результате пожара здание, в котором располагалось общежитие, а также хранившееся в нем имущество собственника, постояльцев и арендаторов помещений, в числе которых 41 физическое и юридическое лицо, уничтожены, общий ущерб составил более 100 миллионов рублей. Кроме того, во время эвакуации из горящего помещения 9 жильцов общежития получили различные травмы, у 4 из них телесные повреждения повлекли средней тяжести вред здоровью», – рассказали в следственном комитете.

Обвиняемый сейчас находится под стражей, вину он не признал. Вместе с тем следователем собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.

Сургут, Александр Непомнящий

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