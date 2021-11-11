Югра: за сутки выявлено 252 новых случая ковида

252 новых случая коронавиурсной инфекции нового типа выявлено за минувшие сутки в ХМАО-Югре. Как сообщает региональный оперштаб, инфекция обнаружена в 20 муниципалитетах. Наибольшее количество положительных тестов приходится на Нижневартовск – 50, на втором месте – Сургут и 48 заболевших. В Нягани заболело 22 человека, в Ханты-Манисйске – 20.

У большинства заболевших – 227 человек – наблюдались признаки ОРВИ, у 25 – пневмония.

Состояние 194 пациентов, находящихся с ковидом в больницах округа, оценивается как тяжелое, 138 человек подключены к аппаратам ИВЛ.

За сутки от COVID-19 в Югре умерло 12 человек, всего с начала пандемии летальность от ковида составила 1 487 случаев.

Всего с начала пандемии в Югре лабораторно подтверждено 84 967 случаев ковида.

Ханты-Мансийск, Елена Васильева

Ханты-Мансийск. Другие новости 10.11.21

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