В Сочи задержали руководителя югорского предприятия, которая не заплатила налогов на полмилларда

Гендиректора «Нефтесервиса» из Нижневартовска Екатерину Симакову задержали в Сочи за уклонение от уплаты налогов в размере 590 млн рублей, а также за дачу двух взяток на общую сумму в 5 млн рублей. Об этом сообщили в СКР по ХМАО.

Согласно материалам дела, гендиректор и учредитель ООО «Нефтесервис» Екатерина Симакова на протяжении трёх лет – с января 2015 по декабрь 2017 – не оплачивала налоги. Задолженность составила порядка 590 млн рублей.

В ходе расследования было установлено, что обвиняемая в 2015 и 2016 году дала две взятки начальнику управления ПФР по Нижневартовску на сумму в 5 млн рублей. В ответ получила покровительство, включая снижение штрафных санкций и отсутствие проверок в отношении юрлица.

За взятку в крупном размере бизнесмен была объявлена в международный розыск. 27 октября 2021 года подозреваемую задержали в Сочи, обвиняемая пыталась перейти границу России с Абхазией и оттуда проникнуть в Грузию. Ей предъявлено обвинение по двум статьям – дача крупной взятки и уклонение от уплаты налогов.

Расследование продолжается, недоимка по налогам в размере более 590 млн рублей возвращена в пользу государства.

Ханты-Мансийск, Александр Непомнящий

Ханты-Мансийск. Другие новости 11.11.21

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