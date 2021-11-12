В Югре за сутки выявили 255 новых случаев COVID-19

В Ханты-Мансийском АО за сутки выявили 255 новых случая заражения коронавирусом. С начала пандемии, число заболевших COVID-19 достигло 85 222. Новые случаи заболевания зафиксированы в 22 муниципалитетах региона. На первое место по заболеваемости вернулся Сургут – 55 случаев. В Нижневартовске – 44. В Нефтеюганске – 19. В Нягони – 16. В Советском районе – 14 заболевших. В Ханты-Мансийске – 13. В остальных муниципалитетах 10 или менее случаев в каждом.

Что касается вновь заболевших, то в 225 случаях врачи зафиксировали признаки ОРВИ. Проявления пневмонии наблюдаются у 28 зараженных.

За сутки от COVID-19 умерли 11 югорчан. Всего, с начала пандемии, зарегистрировано 1498 смерти от коронавируса.

Тем временем, в регионе, продолжают следить за соблюдением масочного режима. Ежедневно составляется порядка 100 протоколов на тех кто нарушает противоэпидемические требования. Однако при этом отмечается, что граждане начали более подходить к соблюдению антиковидных мер безопасности.

Ханты-Мансийск, Александр Непомнящий

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