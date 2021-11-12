В Югре арестованный покусал сотрудника СИЗО

В Югре следственно арестованный покусал сотрудника СИЗО. Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по ХМАО-Югре, 27-летний мужчина попал в пенитенциарное учреждение по обвинению в совершении ряда преступлений против половой неприкосновенности, свободы личности и собственности. «В октябре этого года из мести сотруднику следственного изолятора за добросовестное исполнение служебных обязанностей, применил к тому насилие. А именно – укусил за руку в районе предплечья. Сотрудник, в этот момент изымал у него предмет, запрещенный внутренним порядком учреждения», – сообщили в пресс-службе СК.

По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств преступления, расследование продолжается.

Нижневартовск, Александр Непомнящий

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