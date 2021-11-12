В Сургуте на ребенка набросились три бродячих собаки

В Сургуте бродячие собаки покусали ребенка, это произошло на перекрёстке улиц Университетской и Ивана Захарова. Его отбила от животных проходившая мимо женщина. Сообщение о происшествии появилось в одном из городских пабликов «ВКонтакте».

«В отлов бездомных животных заявку подали, на что нам в ответ сказали, что если у собак не будет выявлено агрессии, то их чипируют и выпустят обратно. Ежедневно по этой дороге в школу и обратно ходят дети. Прецедент может повториться», – говорится в сообщении от подписчика.

Тем временем, происшедшим заинтересовался Следственный Комитет. Организована проверка.

" В ходе проверки будет дана оценка своевременности и полноте действий должностных лиц администрации муниципального образования и подрядных организаций по отлову безнадзорных животных. По результатам будет принято процессуальное решение», – рассказали в ведомстве.

Сургут, Александр Непомнящий

Сургут. Другие новости 12.11.21

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