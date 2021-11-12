В Сургуте на ребенка набросились три бродячих собаки

В Сургуте бродячие собаки покусали ребенка, это произошло на перекрёстке улиц Университетской и Ивана Захарова. Его отбила от животных проходившая мимо женщина. Сообщение о происшествии появилось в одном из городских пабликов «ВКонтакте».
«В отлов бездомных животных заявку подали, на что нам в ответ сказали, что если у собак не будет выявлено агрессии, то их чипируют и выпустят обратно. Ежедневно по этой дороге в школу и обратно ходят дети. Прецедент может повториться», – говорится в сообщении от подписчика.
Тем временем, происшедшим заинтересовался Следственный Комитет. Организована проверка.
" В ходе проверки будет дана оценка своевременности и полноте действий должностных лиц администрации муниципального образования и подрядных организаций по отлову безнадзорных животных. По результатам будет принято процессуальное решение», – рассказали в ведомстве.
Сургут, Александр Непомнящий
Сургут. Другие новости 12.11.21
В Югре арестованный покусал сотрудника СИЗО. / В Югре за сутки выявили 255 новых случаев COVID-19. / На трассе Тюмень – Ханты-Манскийск произошло смертельное ДТП. Читать дальше
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42
© 2021, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube