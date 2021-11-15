За сутки в в Югре выявили еще 261 новый случай COVID-19

В Югре за минвушие сутки зафиксирован еще 261 новый случай COVID-19, Инфекция выявлена среди жителей 21 муниципалитета. Лидирует по заболеваемости Сургут – 57 новых случаев. В Нижневартовске положительные тесы получили 40 человек, в Ханты-Мансийске – 35, в Нефтеюганске – 26, в Нягани – 14. В Урае и Нефтеюганском районе были выявлены по 11 случаев заболевания. В остальных муниципалитетах зафиксировали менее 10 случаев в каждом.

На момент выявления у 209 человек наблюдались симптомы ОРВИ, у 51 –диагностирована пневмония, один человек болел без проявления симптомов.

В больницах Югры на сегодняшний день находится 199 пациентов, состояние которых врачи оценивают как тяжелое, 151 человек подключен к аппаратам ИВЛ.

Пополнилась и статистика летальности – от последствий ковида скончалось еще 10 человек, за весь период от COVID-19 в Югре умерло 1 532 человек.

Ханты-Мансийск, Александр Непомнящий

Ханты-Мансийск. Другие новости 15.11.21

Ревнивый мужчина пойдет под суд за то, что ударил дерматолога после осмотра женщины. / В Лангепасе свора диких собак убила женщину. / В Сургуте на ребенка набросились три бродячих собаки. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»