Югра: за сутки выявлено 258 новых случаев ковида

258 новых случаев коронавирусной инфекции нового типа выявлено за последние сутки в Югре. Как сообщает региональный оперативный штаб, всего за пандемию в регионе было выявлено 86 257 случаев заболевания. По количеству заболевших на первом месте стоит Сургут – 59 положительных тестов, на втором месте – Нижневартовск и 39 заболевших, на третьем месте – Ханты-Мансийск и 27 заболевших. По клинической структуре 223 человека, получивших положительные тесты, имели признаки ОРВИ, 30 человек получили диагноз внебольничная пневмония. У 5 человек заболевание протекало без проявления симптомов. Всего в Югре с начала пандемии на COVID обследовано 2 525 453 человек.

В больницах округа находится 198 человек, состояние которых оценивается как тяжелое, 144 человека подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

За минувшие сутки от ковида скончались 8 человек.

Ханты-Мансийск, Елена Васильева

Ханты-Мансийск. Другие новости 16.11.21

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