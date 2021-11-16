Пьяная югорчанка побила полицейского рулоном обоев

В Югре возбуждено уголовное дело в отношении 56-летней жительницы Березовского района. Будучи нетрезвой, она побила полицейского.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе СУ СКР по ХМАО-Югре, поздним вечером 8 октября подозреваемая вызвала домой участкового, обнаружив у себя нома некие подозрительные предметы. А когда полицейский пришел, женщина побила его рулоном обоев и другими подручными предметами.

По уголовному делу, возбужденному по части 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти) проводятся следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего. Расследование продолжается.

Ханты-Мансийск, Елена Васильева

Ханты-Мансийск. Другие новости 16.11.21

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