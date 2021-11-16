В Югру идут 30-градусные морозы

Первые в этом сезоне тридцатиградусные морозы идут в ХМАО-Югру. Как сообщает Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ночь на 18 ноября похолодает до -31, днем потеплее до 15-20 градусов ниже ноля по Цельсию.

Ночью 19 ноября ожидается минус 23-28, с прояснениями – до -34 градусов по Цельсию.

Кроме того, прогнозируется, что всю текущую неделю в Югре будет идти снег – небольшой и умеренный. Ветер прогнозируется с порывами до 14-15 метров в секунду.

Ханты-Мансийск, Елена Васильева

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