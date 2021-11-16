Сотрудница «Сургутнефтегаза» пошла в прокуратуру с просьбой проверить работодателя на предмет урезания зарплаты

В прокуратуру ХМАО поступило заявление от

инженера 1 категории производственного отдела СургутНИПИнефть ПАО «Сургутнефтегаз» Ирины Вербицкой. Как сообщает Муксун.fm, по словам Вербицкой, написать обращение в прокуратуру ХМАО на руководство предприятия вынудили обвинения в ее адрес, которые стали поступать от коллег по работе после того, как она начала судиться за восстановление своих прав. На данный момент в суде находится её иск из-за уменьшения заработной платы после отказала предъявить работодателю информацию о наличии/отсутствии сертификата о вакцинации. Заседание назначено на 17 ноября.

Как пояснила сургутянка, на данный момент среди коллектива работников СургутНИПИнефть сформировано мнение о том, что из-за её конфликта с руководством всех работников лишают премий, которые ежемесячно выдавались с зарплатой.

На её странице в Инстаграм одна из коллег, с которой до инцидента были хорошие отношения, высказалась крайне негативно, заявив, что «претензии к руководству отражаются на всём коллективе и не только морально».

«Коллеги сообщают, что руководство предприятия предупредило, что из-за моего обращения в суд, а также по причине обнародования данной ситуации в средствах массовой информации работникам не будет выплачиваться заработная плата в полном объёме»,написала в заявлении в прокуратуру Вербицкая.

Она также отметила, что никто из сотрудников не осмеливается написать письменный запрос директору с требованием разъяснить, почему урезали коэффициенты.

«Все запуганы <…> Люди жалуются мне, но просят не называть ни имена, ни отделы <…> Я сейчас нахожусь на больничном, но мне коллеги рассказывают, что <…> при этих манипуляциях с коэффициентами потерялась существенная часть зарплаты. Это ощутимо для людей. Они потеряли теперь порядка 20-30% от общей заработной платы, которую получали до этой ситуации», рассказала собеседница.

Сургутянка предположила, что данная мера применяется руководством с той целью, чтобы настроить коллектив против неё и вынудить покинуть место работы, создав невыносимые условия труда.

По данному факту Ирина Вербицкая просит прокуратуру ХМАО провести проверку данного случая и в случае подтверждения нарушений принять меры к лицам, допустившим правонарушение.

Сургут, Елена Васильева

Сургут. Другие новости 16.11.21

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