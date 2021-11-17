В Нягани две сотрудницы школы принесли после отпуска поддельные тесты ПЦР

В Нягани две сотрудницы одной из школ пойманы на предоставлении работодателю поддельных ПЦР-тестов. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе полиции по ХМАО-Югре, нарушителями оказались женщины 55 лет и 41 года. При выходе из отпусков они предоставили руководству образовательного учреждения справки о прохождении ПЦР-диагностики коронавирусной инфекции. Для проверки подлинности предоставленные документы были направлены в лабораторию, в которой они, якобы, выдавались. Медицинская организация подтвердила, что результаты лабораторных исследований на COVID-19 являются поддельными и что ранее гражданки с такими анкетными данными в медучреждение не обращались.

В отношении работниц школы возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 327 УК РФ «Использование заведомо поддельных официальных документов, предоставляющих права или освобождающих от обязанностей». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 1 года.

Нягань, Елена Васильева

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