В ХМАО директор МУПа работал с поддельным дипломом о высшем образовании

В ХМАО директором одного из МУПов работал человек с поддельным дипломом о высшем образовании.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры округа, установлено, что в 2019 году директором муниципального учреждения при трудоустройстве представлен диплом о наличии высшего образования.

Проверка показала, что предъявленный при трудоустройстве диплом высшим учебным заведением не выдавался, обучение по указанной в дипломе специальности он не проходил.

По указанному факту прокуратура района направила материалы проверки в в органы внутренних дел для решения вопроса об уголовном преследовании.

По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.327 УК РФ (использование заведомо подложного документа). Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры.

Кроме того, прокурор района внес главе поселения представление с требованием об увольнении директора с занимаемой должности.

Представление было рассмотрено и удовлетворено, два должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности, директор уволен.

Сургут, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»