Югра: ковидом за сутки заболел еще 251 человек

В ХМАО-Югре за сутки 251 человек заболел коронавирусом. Как сообщает региональный оперативный штаб, вирус выявлен у жителей 19 муниципалитетов, больше всего заболевших – в Нижневартовске – 61 человек, на втором месте – Сургут – 46 заболевших, на третьем – Ханты-Мансийск и 19 заболевших.

На момент получения положительного теста у 199 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 48 – внебольничная пневмония, 4 человека болели без проявления симптомов.

Состояние 203 пациентов, находящихся в больницах Югры, оценивается как тяжелое, 153 человека подключены к аппаратам ИВЛ.

За минувшие сутки в статистику летальности попали 17 случаев смерти.

Всего с начала пандемии в округе было выявлено 86 763 случая ковида, выздоровело 79 642 человека.

Ханты-Мансийск, Елена Васильева

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