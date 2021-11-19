Югра: 254 случая ковида выявлено за сутки

254 новых случая коронавирусной инфекции нового типа выявлено за минувшие сутки в Югре. Всего с начала пандемии в округе было зафиксировано 87 017 случаев ковида.

В тройке лидеров по заболеваемости на первом месте Нижневартовск – 53 случая. На втором – Сургут и 48 заболевших. На третьем – Ханты-Мансийск и 23 случая ковида.

На момент выявления у 217 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 35 – внебольничная пневмония, два человека никаких симптомов не имели.

В минувшие сутки в статистку летальности от ковида попали 11 человек. За всю пандемию в Югре скончались 1 581 человек.

Салехард, Елена Васильева

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