Кладовщица и заведующая детсадом украли и растратили 5,5 млн рублей

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Нягань (Новый День, Елена Васильева) – Няганский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении бывшей сотрудницы детского сада № 3 «Теремок». Она обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных и ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ (пособничество на растрату, совершенное с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере) и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, с использованием служебного положения).

Работая в ДОУ кладовщиком, женщина в период с 02.04.2018 по 05.09.2019 содействовала совершению растраты вверенных заведующей данного учреждения денежных средств.

Она подготовила фиктивные документы, содержащие заведомо недостоверные сведения о перечне приобретаемых товаров, после этого передала их в финансовую службу администрации города для оплаты.

После на полученные деньги, выделенные на нужды детского сада, подсудимая с заведующей детского сада и еще одним сотрудником детского сада приобретали товары для личного пользования (сотовые телефоны, пылесосы, холодильники и др.).

В общей сложности было растрачено более 2 млн рублей.

Кроме того, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, с сентября 2019 г. по июнь 2020 г. совершила хищение денежных средств, предоставленных детскому саду в качестве субсидий – так пропало 3,5 млн рублей.

Суд, учитывая, что с подсудимой было заключено досудебное соглашение, причиненный ущерб ей частично возмещен, назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года. Назначенное наказание в виде лишение свободы определено считать условным, с испытательным сроком 3 года 6 месяцев.

Приговор не вступил в законную силу.

В отношении заведующей данного учреждения и еще одной сотрудницы дело находится на рассмотрении в суде.

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