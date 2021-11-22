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Понедельник, 22 ноября 2021, 11:16 мск

Новости Югра

Новости, Кратко, Популярное, Тюмень, Ямал, Югра

ХМАО: выявлено 250 новых случаев ковида

250 новых случаев коронавирусной инфекции нового типа выявлено за минувшие сутки в ХМАО. Всего с начала пандемии инфекция была лабораторно подтверждена у 87 783 человек. По данным регионального оперативного штаба, COVID-19 был выявлен в 22 муниципалитетах. Лидерами по заболеваемости стали: Нижневартовск – 46 человек, Сургут – 45 человек, Нефтеюганск – 19 человек.
На момент выявления у 235 человек наблюдались симптомы ОРВИ, 13 человек получили диагноз «внебольнична пневмония», два человека болели без проявления симптомов.
За минувшие сутки от последствий ковида скончались 9 человек, всего с начала пандемии
в Югре умерло 1 616 человек с подтвержденным ковидом.

Ханты-Мансийск, Елена Васильева

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