ХМАО: выявлено 250 новых случаев ковида

250 новых случаев коронавирусной инфекции нового типа выявлено за минувшие сутки в ХМАО. Всего с начала пандемии инфекция была лабораторно подтверждена у 87 783 человек. По данным регионального оперативного штаба, COVID-19 был выявлен в 22 муниципалитетах. Лидерами по заболеваемости стали: Нижневартовск – 46 человек, Сургут – 45 человек, Нефтеюганск – 19 человек.

На момент выявления у 235 человек наблюдались симптомы ОРВИ, 13 человек получили диагноз «внебольнична пневмония», два человека болели без проявления симптомов.

За минувшие сутки от последствий ковида скончались 9 человек, всего с начала пандемии

в Югре умерло 1 616 человек с подтвержденным ковидом.

Ханты-Мансийск, Елена Васильева

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