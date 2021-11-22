В Югре поймали 18-летнего насильника – он напился, влез в чужую квартиру и изнасиловал там 58-летнюю женщину

В Югре 18-летний житель Березовского стал фигурантом уголовного дела о незаконном проникновении в жилище, сексуальном насилии и угрозе убийством.
По версии следствия, 17 ноября 2021 года около двух часов ночи подозреваемый напился, слома окно и проник в квартиру ранее знакомой односельчанки, где высказал угрозу убийством ее сожителю, а затем, угрожая убийством и нанеся удары в область лица, совершил изнасилование 58-летней хозяйки квартиры.
Злоумышленник задержан и в ближайшее суд рассмотрит ходатайство следователя о его заключении под стражу.
По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование продолжается, сообщил РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Югры.
Ханты-Мансийск, Елена Васильева
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