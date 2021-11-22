В Югре заболеваемость гриппом и ОРВИ у взрослых превысила эпидпорог на 40 процентов

В Югре заболеваемость ОРВИ и гриппом превысила на 40,7 процента эпидпорог за счет взрослого населения – речь идет о возрасте 15 лет и старше. Как сообщает региональный Роспотребнадзор, всего за прошедшую неделю зарегистрировано 110,7 случаев ОРВИ и гриппа на 10 тыс. населения.

В структуре заболеваемости ОРВИ и гриппом удельный вес взрослых в группе (15 лет и старше) составил 49,2%, детей – 50,8%. На прошлой неделе произошло снижение доли заболевших взрослых и возросла доля детей. В пересчёте на 10 тысяч населения с 44 недели наблюдается тенденция к росту заболеваемости детей и снижение заболеваемости взрослых.

Превышения среднеокружного уровня заболеваемости зарегистрировано в 6-ти муниципальных образованиях: Пыть-Ях, Когалым, Нефтеюганский район, Сургут, Ханты-Мансийск, Лагнепас. Наиболее высокий показатель (выше среднеокружного в 1,8 раза) в г.Пыть-Яхе – 200,8 случаев на 10 тыс. населения.

Рост заболеваемости более чем на 10 % отмечается в 6-ти муниципальных образованиях, но наиболее значимый рост зафиксирован в Когалыме – на 38,0%, Сургутском районе – на 26,6% и в Лангепасе – на 26,0%.

По данным мониторинга в Югре выявлены: вирус SARS-CоV-2 99,3 %, грипп А (H3N2) 0,24%, грипп А несубтипированный 0,01%, РС-вирус – 0,23%, риновирус – 0,07%, бокавирус – 0,06%, парагрипп – 0,03%, аденовирус – 0,03%.

Ханты-Мансийск, Елена Васильева

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