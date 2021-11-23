В ряде муниципалитетов Югры не привитым гражданам до 5 декабря предписано соблюдать обязательную самоизоляцию

В Югре жителям сразу нескольких муниципалитетов предписано до 5 декабря соблюдать обязательную самоизоляцию в случае, если они не прошли вакцинацию от ковида. Согласно постановлению губернатора округа Натальи Комаровой, речь идет о Нефтеюганске, Нягани, Урае, Кондинском районе. Не соблюдать изоляцию могут также граждане, переболевшие ковидом и имеющие об этом справку врача.

Кроме того, Комарова также продлила запрет на проведение в округе зрелищных мероприятий – до 20 декабря. Браки до 31 декабря 2021 года буду регистрироваться по предварительной записи и с участием не более 8 человек. Дети до 14 лет без сопровождения взрослых в ТЦ не допускаются. Общепит работает только до 23:00, за исключением обслуживания навынос.

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Ханты-Мансийск, Елена Васильева

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