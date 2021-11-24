Югорец добавил себе 4 года к текущему сроку, напав на сотрудника СИЗО

Житель Югрв добавил себе срока, напав на сотрудника СИЗО.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры по ХМАО-Югре, в феврале 2020 года осуждённый за совершение кражи и управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, находясь в режимном корпусе СИЗО-1 в Нижневартовске, нарушил правила внутреннего распорядка следственного изолятора.

Сотрудник, обнаружив нарушителя, высказал законное требование устранить нарушения.

Осуждённый негативно среагировал на замечания и совершил нападение на сотрудника учреждения, применив насилие.

Также в присутствии посторонних граждан он высказал нецензурные и иные оскорбительные персонифицированные выражения в адрес указанного сотрудника.

Действия нападавшего были пресечены другими работниками следственного изолятора, прибывшими на помощь коллеге.

Суд с учетом непогашенной судимости приговорил виновного к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком на 2 года 6 месяцев.

Приговор не вступил в законную силу.

Нижневартовск, Елена Васильева

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