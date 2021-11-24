В Сургуте поймали врача, который торговал поддельными справками о медотводе от вакцинации

В Сургуте полиция поймала с поличным врача, который продавал желающим справки от медотводе от вакцинации.

Выйти на злоумышленника удалось после задержания двух работниц крупной строительной компании, которые предъявили руководству организации поддельные справки о наличии у них противопоказаний к вакцинации. В отношении женщин были возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 327 УК РФ.

Женшины рассказали полиции, что поддельные справки они купили у невропатолога, ранее работавшего в одной из городских больниц. В ходе обыска по адресу проживания 54-летнего врача-пенсионера были изъяты печати медицинских организаций, а также заключения о прохождении различных комиссий с признаками подделки. Кроме того, в помещении обнаружены денежные средства в различных валютах: 1 тысяча евро, свыше 6 тысяч долларов и более 200 тысяч рублей, сообщили «Новому Дню» в пресс-службе УМВД ХМАО-Югры.

Полиция отмечает, что врач в течение нескольких часов препятствовал проведению обыска у него дома, а также отказался проехать в отдел полиции для проведения следственных действий. В результате в полицию его доставили принудительно. В отношении мужчины составлен протокол об административном правонарушении по статье 19.3 КоАП РФ. По решению суда за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции неврологу назначено наказание в виде административного штрафа в размере 2 000 рублей.

В настоящее время в отношении бывшего медика возбуждено 7 уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 327 УК РФ. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование продолжается.

Сургут, Елена Васильева

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